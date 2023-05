LEGO Technic, su Marte in AR con il nuovo set NASA Mars Rover Perseverance

Incoraggiare i bambini, ma non solo loro, ad appassionarsi e conoscere meglio il mondo dell'ingegneria aerospaziale. Questo è sicuramente uno degli obiettivi del NASA Mars Rover Perseverance , il nuovo modello a tema STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics) annunciato oggi da LEGO Technic.

Proprio come sulla sua controparte reale, anche il modello di LEGO Technic è affiancato da una replica del suo fedele compagno di missione, il Mars Helicopter Scout, l'elicottero drone meglio conosciuto come Ingenuity utilizzato anche per testare il volo motorizzato su Mart