Stazione spaziale Haven-1: in orbita dal 2025, simulerà la gravità lunare

La società privata Vast ha annunciato che entro il 2025 vuole mettere in orbita la prima stazione spaziale commerciale. Vast collaborerà con SpaceX per lanciare la sua stazione Haven-1, e se tutto va secondo i piani ad agosto di quell'anno sarà un razzo Falcon 9 dell'azienda di Elon Musk a trasportare la piattaforma nell'orbita terrestre bassa.

Successivamente prenderà il via un'altra missione, che stavolta vedrà l'utilizzo di una navicella Crew Dragon per il trasporto dei primi 4 membri dell'equipaggio, che potranno così passare in orbita 30 giorni a scopi di studio o filantropici.

Vast sta valutando le prime prenotazioni e la società ha già preso accordi per una seconda missione di invio equipaggio da tenersi nel 2026. Come sarà l'esperienza e come si presenterà questa stazione spaziale inedita? Abbiamo un breve video demo, eccolo a seguire.

Haven-1 sarà molto piccola e supererà di poco le dimensioni di una capsula Crew Dragon, tuttavia si tratterà solamente del primo modulo e Vast spera di poterla ampliare in breve tempo per renderla più accogliente. Nella versione finale Haven-1 potrà raggiungere i 100 metri di lunghezza.

Il modulo iniziale non risulterà molto più grande della capsula di SpaceX e sarà principalmente destinato a studi scientifici su piccola scala per le quattro persone che ci soggiorneranno. Nella sua forma iniziale Haven-1 non sarà certamente adatta a soggiorni prolungati e servirà l'ausilio della capsula Dragon, visto che al suo interno ci sarà lo spazio per sgranchirsi le gambe e poco più. Ma troveremo anche alcuni comfort, fondamentali potremmo dire, poiché sarà presenta una connessione Wi-Fi permanente e la stazione fornirà alimentazione 24 ore su 24, nonché tutto ciò che servirà per la durata del soggiorno.

La particolarità Haven-1 e dei moduli successivi è che tramite la rotazione del mezzo sul proprio asse si potrà simulare la gravità, ma non quella terrestre poiché bisognerebbe produrre una forza centrifuga maggiore, ma quella della Luna.

Vista la portata del progetto, non c'è alcuna garanzia che Vast riesca a rispettare le tempistiche, tuttavia è evidente che stazioni di questo genere potrebbero rappresentare la futura evoluzione dei viaggi brevi nello spazio, anche a fini di turismo spaziale. A voi piacerebbe farci una vacanza? Fatecelo sapere nei commenti.