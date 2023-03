Da semplice test del generatore di immagini AI lo "scherzo" si è trasformato in cronaca : c'è chi ha creduto che si trattasse di immagini vere (ma sul serio il tycoon andrebbe a rifugiarsi al McDonald's Minonad?), c'è chi invece non ha apprezzato ritenendo il materiale troppo violento. Eppure, dice Higgins, era palese che si trattasse di foto fake: "[l'intelligenza artificiale] non può fare un buon lavoro nel ricreare volti reali. Sembrano sempre un po' strani", ha spiegato.

Higgins aveva istruito l'intelligenza artificiale di Midjourney v.5 per immaginare visivamente come sarebbe potuto essere l'arresto dell'ex Presidente , creando una vera e propria storia dalla cattura sino alla vita in carcere - con successiva fuga. "In un certo senso hanno formato una narrazione e ho pensato che fosse davvero divertente", ha raccontato l'autore a BuzzFeed News.

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump's arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ

Ed effettivamente è vero: guardando le immagini con un po' di attenzione ci si rende conto che il volto dell'ex Presidente non ha mai contorni e dettagli ben delineati, a volte poi l'AI sbaglia a contare le dita (spesso sono sei per mano) e ci sono errori piuttosto grossolani o carenze di dettagli - vedasi lo sfondo e i personaggi in secondo piano quasi sempre molto sfocati - che fanno capire a un occhio attento che le immagini non riproducono la realtà.

Intanto però Midjourney non ha gradito, e (nonostante la grande pubblicità ricevuta) ha bannato in un colpo solo l'autore e la parola "arresto" dai prompt di testo per la generazione di immagini. Così come pare essere stato bloccato il prompt "Donald Trump" e quello che si riferisce ai nomi dei presidenti americani del passato: una volta digitato, il sistema restituisce la frase "potrebbe entrare in conflitto con la nostra policy sui contenuti".

Su Twitter i post con le immagini fake continuano a macinare numeri: alcuni tweet sono arrivati a 5,3 milioni di visualizzazioni.