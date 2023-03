Intelligenza artificiale senza limiti? Il caso di Donald Trump (suo malgrado)

IL RUOLO DELLE IMMAGINI

L'esempio ci viene fornito dal fondatore della società Bellingcat Eliot Higgins, che sui social ha pubblicato una serie di immagini che raffigurano l'ex Presidente mentre viene arrestato dalla polizia, con tanto di reazioni, tumulti e immagini che, se fossero state vere, Twitter non avrebbe nemmeno potuto pubblicare per la violenza trasmessa (ma su questo aspetto torneremo più avanti).

La "scusa" è vera, nel senso che Donald Trump rischia seriamente l'arresto per aver pagato una pornostar in cambio del suo silenzio sulla relazione che hanno avuto in passato. Tutto il resto è completamente falso: dal tentativo di fuga dalla polizia accorsa in massa per portare in carcere il tycoon sino ai lavori forzati dietro le sbarre (con un'appendice postata da un'altro utente che si immagina un 2024 in cui Trump si ritrova compagno di cella di Putin, con tanto di scintilla che scatta tra i due...).