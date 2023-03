Tesla Optimus: un giorno ci saranno più robot che esseri umani, parola di Elon Musk

L'Investor Day di Tesla, tenutosi durante la scorsa giornata, ha permesso e Elon Musk di fare alcune riflessioni sul futuro dei robot e dell'intelligenza artificiale, e come al solito si è lasciato andare a dichiarazioni piuttosto estreme. Una su tutte, il possibile superamento in numero degli esseri umani da parte dei robot, un obiettivo che Musk non ritiene così fantascientifico.

Durante la presentazione, Musk anche mostrato un video aggiornato del prototipo di robot Optimus prodotto dall'azienda, che Musk ha affermato di voler utilizzare inizialmente nelle fabbriche Tesla, per poi venderlo anche al pubblico. Ma l'affermazione più forte, come anticipato, riguarda il numero di robot che, in un futuro troppo lontano, potrebbe superare quello degli esseri umani. Elon Musk ha predetto che il rapporto tra robot umanoidi alimentati dall'intelligenza artificiale e esseri umani "potrebbe essere maggiore di uno a uno". Ci sono state anche altre riflessioni sull'intelligenza artificiale, come quella a seguire.

"La cosa che penso che Tesla porti sul tavolo che altri non hanno è che abbiamo l'IA del mondo reale. Puoi pensare all'auto come a un robot su ruote, e questo è un robot su gambe... Non credo che ci sia nessuno vicino a Tesla nel risolvere l'IA del mondo reale."

Allo stato attuale Tesla non ha condiviso una tempistica per il lancio ufficiale dei robot, ma i piani per il robot Optimus sono stati rivelati per la prima volta all'evento AI Day di Tesla nel 2021. C'è da dire che durante il debutto iniziale il robot si è rivelato essere un prototipo molto grezzo, ma durante l'evento è stata mostrata una versione più avanzata del robot AI che camminava e completava diverse attività. Tuttavia, gli aggiornamenti hanno fatto parte di un video pre- prodotto e non si è visto nulla dal vivo. Nel frattempo Elon Musk si è detto interessato verso lo sviluppo di una soluzione LLM proprietaria alla ChatGPT, ritornando nel contempo a essere l'uomo più ricco del mondo.