Facebook: più trasparenza sulle pubblicità, in futuro anche su Instagram

Abbiamo lavorato con esperti di privacy esterni e soggetti interessati alla privacy di tutto il mondo per avere dei suggerimenti su quali novità in tema di trasparenza avrebbero voluto vedere nel modo in cui gestiamo gli annunci. Un indizio valido è stato quello di aumentare la trasparenza sul modo in cui i modelli di machine learning determinano quali annunci le persone vedono sui nostri servizi. Ci impegniamo a utilizzare i modelli di machine learning in modo responsabile. Essere trasparenti su come utilizziamo il machine learning è essenziale perché garantisce che le persone siano consapevoli del fatto che questa tecnologia fa parte del nostro sistema pubblicitario e che conoscano i tipi di informazioni di cui si serve per funzionare.