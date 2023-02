Neuralink Corporation , l'azienda statunitense di neurotecnologie che vede Elon Musk tra i suoi soci fondatori, è stata messa sotto inchiesta dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti d'America per aver probabilmente trasportato illegalmente dispositivi patogeni pericolosi rimossi dalle scimmie utilizzate per i suoi test sulle interfacce neurali impiantabili.

LE NUOVE ACCUSE

L'inchiesta è stata aperta dopo le accuse sollevate dalla Physicians Committee of Responsible Medicine (PCRM), organizzazione senza scopo di lucro che si batte per la difesa dei diritti degli animali nella ricerca medica, la stessa che lo scorso anno aveva accusato Neuralink di aver violato l'Animal Welfare Act per testare le sue tecnologie.

Secondo l'accusa del PCRM, che è entrata in possesso di una serie di email e documenti, gli impianti sarebbero stati trasportati da Neuralink utilizzando misure di contenimento "non adeguate e sicure" considerando che le apparecchiature avrebbero potuto potenzialmente trasmettere malattie infettive, in violazione della legge federale degli Stati Uniti. In particolare, tra i vari agenti patogeni ci sarebbero uno stafilococco resistente agli antibiotici e il virus dell'herpes di tipo B.

I fatti risalirebbero comunque al 2019, quando Neuralink aveva collaborato con l'Università della California - Davis per i suoi esperimenti sui primati. Tuttavia, sebbene la partnership con l'UC Davis sia terminata nel 2020, secondo il PCRM, Neuralink avrebbe continuato a collaborare sia con il neurochirurgo che ha supervisionato gli esperimenti che con altro personale che non avrebbe avuto una formazione adeguata sul materiale trattato.