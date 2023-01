Reattori nucleari modulari, la prima certificazione arriva anche negli Stati Uniti

Ma c'è una novità che riguarda gli USA: per la prima volta la Nuclear Regulatory Commission (NRC) degli Stati Uniti ha certificato un progetto per un piccolo reattore modulare avanzato (SMR) . L'NRC ha pubblicato la certificazione il 19 gennaio ed entrerà in vigore il 21 febbraio.

Nonostante i risultati più recenti la fusione è ancora un miraggio e gli incidenti delle centrali nucleari avvenuti negli ultimi decenni dimostrano che ci sono ampi margini di miglioramento, inoltre molti degli impianti attualmente utilizzati sono obsoleti e i principali stati ragionano da tempo su soluzioni migliorate e maggiormente sicure. Tra i progetti più vicini allo sviluppo definitivo e che sempre più paesi stanno prendendo in considerazione, c'è quello dei reattori SME (small modular reactors). Forse qualcuno ne avrà già sentito parlare, poiché paesi come l'Inghilterra, USA e Canada, ma anche Argentina, Cina e Corea del Sud, hanno già indicato questa tecnologia come la soluzione più promettente nei prossimi decenni, e proprio in UK le prime centrali di questo genere potrebbero arrivare entro il 2030.

Se da una parte la ricerca mira a trovare soluzioni energetiche sostenibili e in grado di fornire alternative ai combustibili fossili e alla fissione nucleare, dall'altro si lavora anche a un miglioramento delle tecnologie esistenti, e proprio a tal proposito, da qualche anno si parla di centrali nucleari di nuova generazione pensate per abbattere i costi della loro costruzione e anche le tempistiche.

La certificazione consentierà ai produttori di scegliere il design avanzato del reattore quando richiederanno una licenza per costruire e gestire una nuova centrale. Il progetto certificato dall'NRC prevede la possibilità di realizzare un reattore grande un terzo rispetto a quelli tradizionali e si basa su un concept sviluppato alla Oregon State University negli anni 2000. Ma poi, a partire dal 2014, il Dipartimento dell'Energia (DOE) ha donato più di 600 milioni di dollari alla società NuScale e la tecnologia è maturata ulteriormente. Ora si prevede di realizzare un primo reattore entro il 2029, in grado di diventare pienamente operativo dall'anno successivo.

Questo mini-reattore potrà generare fino a 50 MW di elettricità, anche se Nuscale sta lavorando per aumentare il suo potere fino a 77 MW. L'impianto dimostrativo sarà realizzato in Idaho e sarà composto da sei moduli, complessivamente in grado di generare 462 MW.

Purtroppo la situazione finanziaria globale non sta aiutando e i costi sono per la realizzazione del progetto stanno aumentando, tanto che il prezzo indicativo per megawattora dell'impianto è salito del 53% rispetto le fasi iniziali di progettazione. In più, ci sono molte sfide da affrontare, come quella delle scorie nucleari, che a quanto pare rappresentano il vero tallone d'Achille delle tecnologie SMR rispetto a quelle tradizionali. A lanciare un grido d'allarme è nientemeno che uno studio portato avanti dagli scienziati della Stanford University e della University of British Columbia, secondo il quale i mini-reattori nucleari produrranno fino a 30 volte più scorie rispetto a quelli delle centrali a fissione convenzionali.