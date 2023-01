NASA e Boeing svilupperanno nuovi aerei più efficienti e meno inquinanti

La NASA ha dato il via a una collaborazione con Boeing, assegnando un finanziamento nell'ambito del progetto Sustainable Flight Demonstrator, che prevede lo sviluppo di una nuova generazione di velivoli sostenibili, meno inquinanti e in grado di abbattere i consumi. Si parla di nuovi velivoli in grado di consumare anche il 30% in meno della generazione attuale.

Il progetto "Sustainable Flight Demonstrator" fa parte degli sforzi messi in campo dagli Stati Uniti assieme all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, per raggiungere l'azzeramento delle emissioni di carbonio in questo segmento entro il 2050. L'obiettivo è ancora lontano ma nei prossimi sette anni, la NASA investirà 425 milioni di dollari, mentre le società partner, tra cui Boeing, contribuiranno con un totale 725 milioni di dollari. Il presidente dell'agenzia spaziale statunitense, Bill Nelson, ha voluto rilasciare una dichiarazione in proposito, che vi riportiamo a seguire.