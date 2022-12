Eccoci con un nuovo HDrewind, l'appuntamento in cui vi raccontiamo le notizie più significative e le curiosità della settimana. Nonostante si tratti di un riassunto, l'articolo che ne vien fuori spesso non è breve. Ecco quindi un indice per destreggiarsi comodamente tra i vari argomenti.

NUOVI AUMENTI CON L'INFLAZIONE, IL CONTANTE TORNA PROTAGONISTA

TIM COME WINDTRE, GLI ALTRI COSA FARANNO?

Le differenze tra il provvedimento dei due operatori sono parecchie, e un articolo come questo che ha il "vizio" di uscire lungo non è la sede ideale per elencarle. Però nel momento in cui sarà chiaro se e come dovessero muoversi Vodafone, Iliad e gli altri metteremo uno di fianco all'altro i diversi approcci, in una sorta di operazione chiarezza doverosa per una misura che negli anni a venire potrebbe avere un impatto non trascurabile sulle nostre tasche. Sul tema ultimamente di roba di cui parlare ce n'è, purtroppo. Sempre WindTre ha comunicato lunedì che in molti casi stracciare un contratto di linea fissa, adesso, sarà più costoso. Insomma, è palese come gli operatori, chi più chi meno, siano spalle al muro a causa dell'aumento dei prezzi, soprattutto di quelli dell'energia, per la tanta energia che serve per tenere accesi i ponti radio e dunque la rete. E anche se a recuperare parte dei maggiori costi pescando nelle tasche dei clienti finora sono stati solamente WindTre e Tim (più la prima che la seconda) è probabile che presto parte della concorrenza li segua a ruota.

ILIAD E FASTWEB CONTRO LE "NUOVE" PORTABILITÀ, VIA OBBLIGO POS SOTTO I 60 EURO

In settimana l'Italia è tornata la patria del contante, concedetemi l'estremizzazione. Il Presidente Mattarella ha firmato la manovra di bilancio in cui il limite al di sotto del quale un commerciante può rifiutarsi di estrarre il Pos senza rischiare sanzioni è passato dai 30 euro della settimana scorsa ai 60 euro del testo definitivo della manovra. È durato pochi mesi l'obbligo per gli esercenti di accettare pagamenti elettronici per qualsiasi cifra, la maggioranza in parlamento ha scelto di chiudere la vicenda con un compromesso tra le posizioni di chi ritiene il contante presidio di libertà e chi teme che finisca solo per favorire l'evasione.

APPLE SI LECCA LE FERITE, LA POLITICA FERMA I BIG TECH

REPLAY IN APP E MUSICA DEL 2022, AD APPLE MANCANO MILIONI DI IPHONE 14 PRO

È stata pure una settimana in cui alcune piattaforme hanno tirato le somme su un 2022 a cui rimane poco meno di un mese. Ha iniziato Apple pubblicando una sintesi su quel che è andato di più sull'App Store, seguita da Google che ha fatto lo stesso sulla "merce" del Play Store. Al best of di applicazioni, giochi, podcast e audiolibri si sono aggregati i report di chi tratta di video e musica, Spotify, Apple Music e YouTube. Vi lascio i link qui sotto: lasciatevi ispirare.

EVENTI ANNULLATI IN CINA CON UNA NOTA UGUALE PER TUTTI

Era tutto apparecchiato. Eppure il 30 novembre, quindi il giorno prima dell'evento, Xiaomi rinvia l'evento a data da destinarsi: "Ci dispiace informarvi che il lancio della Mi 13 series è rimandato. Vi comunicheremo la nuova data quando avremo certezze. Grazie per la comprensione e il supporto. Il gruppo Xiaomi". Non mi vengono in mente altri rinvii il giorno prima per ragioni imprecisate, specie perché dal Covid in poi buona parte degli eventi viene trasmessa in streaming. Per cui, di solito, il giorno X all'ora Y parte un video registrato in precedenza. Cosa sarà mai successo per impedire che venisse riprodotto un video in streaming? La parte inquietante arriva sfogliando i profili Weibo degli altri big tech cinesi che come Xiaomi avevano in programma eventi per quei giorni. Tutti annullati, e tutti hanno usato la medesima formula. Se sostituite dalla citazione sopra le parole gruppo Xiaomi e Mi 13 series con MediaTek, Huawei, iQOO e relativi prodotti otterrete gli altri tre messaggi. Senza girarci troppo intorno, la causa per cui degli eventi di tecnologia sono stati annullati è politica, la morte del 96enne Jiang Zemin, ex segretario generale del Partito Comunista Cinese.

Delle aziende che nulla c'entrano con la vita politica del Paese sono state evidentemente costrette a partecipare al lutto, e chissà che quei messaggi Weibo non siano frutto di un copia-incolla di mail con delle X a mo' di segnaposto per i nomi delle aziende e dei prodotti che non sarebbero più stati presentati nei tempi previsti e annunciati. Vivo, comunque, ha colto l'occasione per soffiare il primato mondiale a Xiaomi sullo Snapdragon 8 Gen 2 annunciando che il recentissimo X90 Pro+ "vive" grazie al chip di Qualcomm.

GLI INFLUENCER PROVANO DAVVERO I PRODOTTI CHE PUBBLICIZZANO?

Chiudo con un paio di notizie "leggere". Huawei dimostrerà presto - quando la politica darà il benestare - che pure in un settore ormai concettualmente stagnante qual è quello dell'elettronica di consumo pensare fuori dagli schemi è possibile. Intanto è "sfuggito" (non a caso, a parer mio) il video teaser di Watch Buds, smartwatch con degli auricolari in ear integrati che sarebbe dovuto essere ufficiale ieri. Nulla di inedito, di prodotti simili su Amazon, Aliexpress o eBay ce ne sono a bizzeffe. Ma è la prima volta che un produttore di peso si cimenta in un'operazione di questo tipo, che mi ha subito ricordato il Nokia 5710 XpressAudio con auricolari integrati.

Oltreoceano multata Google per pubblicità ingannevole: rilevati 29mila casi in cui influencer hanno lodato le funzionalità e le fotografie in notturna dei due Pixel 4 senza che ne avessero mai provato uno. Ma cosa facciamo allora con tutti quei vip da migliaia o milioni di follower che su Instagram tessono le lodi di medi di gamma tirati fuori dalla confezione solo per scegliere dove fotografarli con il loro iPhone?

LA SETTIMANA DI HDMOTORI

Grazie al "polso" di Filippo Vendrame per la selezione.

