Neuralink: Musk annuncia test sull'uomo entro sei mesi, FDA permettendo

Fino ad oggi, Neuralink ha condotto tutti i suoi test unicamente sugli animali, con una serie di ovvie critiche , iniziando con i maiali e proseguendo con i primati. Lo scorso anno, ricordiamo, fu mostrata in pubblico proprio una scimmia che, grazie ad un chip impianto nel cervello, era in grado di giocare con un videogioco in modo totalmente autonomo. Durante l'evento di oggi, invece, è stata mostrata una scimmia in grado di muovere un cursore del mouse usando la mente.

Neuralink è un'azienda che si occupa di neurotecnologie fondata nel 2016 da un un gruppo di imprenditori, tra cui Elon Musk. Obiettivo principale è quello di sviluppare un'interfaccia per permettere all'uomo e alle macchine di dialogare in forma diretta grazie ad un collegamento neurale. Una delle applicazioni di questa tecnologia, ad esempio, potrebbe consentire alle persone colpite da disabilità o malattie degenerative di tornare a muoversi e a comunicare.

"Prima di impiantare un dispositivo in un essere umano vogliamo essere estremamente attenti e certi che funzioni bene. Abbiamo inviato la maggior parte della documentazione necessaria alla Food and Drugs Administration (l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici) e pensiamo che tra circa sei mesi dovremmo essere in grado di avviare i primi test"

Nel corso dell'evento "show and tell", inizialmente previsto per il 31 ottobre ma poi spostato senza nessuna precisa motivazione al 30 novembre , Elon Musk ha affermato che entro sei mesi il chip di Neuralink potrà essere impiantato nel cervello di un essere umano. Ci sarà, quindi, uno "slittamento" rispetto ai programmi iniziali che prevedevano l'inizio della sperimentazione sull'uomo entro la fine del 2022.

Se da un lato Neuralink sta ancora lavorando per ottenere l'approvazione della FDA per il suo impianto, dall'altro la sua rivale Synchron si trova in una fase decisamente più avanzata avendo già ottenuto il via libera per l'impianto di un dispositivo nell'uomo. Cosa accaduta lo scorso luglio con l'installazione di un chip in un paziente malato di SLA che dovrebbe essere in grado ora di navigare sul web e inviare messaggi di testo traducendo i pensieri in comandi.

Oltre a mostrare le ultime iterazioni possibili con il dispositivo che Neuralink sta sviluppando, che sarà wireless e ricaricabile, uno degli obiettivi principali dell'evento di oggi, stando a quanto affermato da Elon Musk, che in questi giorni decisamente impegnato a risolvere le tante problematiche di Twitter, era quello di reclutare talenti per Neuralink.

"Molte volte le persone pensano di non poter lavorare in Neuralink perché non sanno nulla di biologia o di come funziona il cervello. Quello che voglio sottolineare oggi è che per farlo occorrono solo molte delle competenze necessarie per far funzionare uno smartwatch o uno smartphone"

L'incapacità di rispettare le tempistiche prefissate ha sicuramente frenato in parte l'entusiasmo di Musk che era arrivato addirittura al punto di pensare a un investimento proprio nella concorrente Synchron. Nuovi investimenti sono invece arrivati in Neuralink e oggi Musk ha voluto dire al mondo di crederci ancora in questa società che prima dovrà attendere la decisione della FDA.