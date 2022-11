Galactica si prende una pausa: mega progetto di IA di Meta un mezzo fallimento

Galactica è durata appena 48 ore: stiamo parlando di un'intelligenza artificiale sviluppata da Meta per "organizzare la scienza". In parole povere, è stata istruita dandole in pasto 48 milioni di articoli scientifici, libri di testo e siti web per restituire una sorta di riassunto comprensibile su un determinato argomento. Per intenderci: invece di leggere decine di paper sulla relatività di Einstein con Galactica ci basta formulare la domanda "cos'è la relatività" per ricevere una risposta concentrata, frutto dell'elaborazione dell'IA e del machine learning.

Uno strumento avanzato, lo hanno definito gli sviluppatori del Facebook Artificial Intelligence Research (ora Meta AI), pseudoscienza o addirittura un generatore casuale di str****te, come altri invece hanno detto di recente. La versione demo à stata rilasciata pochi giorni fa dopo un lungo periodo di elaborazione: all'apparenza potrebbe sembrare qualcosa di straordinario, un motore di ricerca dedicato esclusivamente alla letteratura scientifica capace di rielaborare i testi per fornire informazioni condensate in testi brevi. Addirittura Galactica sarebbe in grado di riassumere problemi di matematica e scrivere codice scientifico.

Galactica è un'intelligenza artificiale definita Large Language Model (LLM), in grado di leggere enormi quantità di testo riassumendole prevedendone le parole successive all'interno di una frase. Rispetto ad altri LLM esistenti (uno su tutti è GPT-3 di OpenAI) è stato addestrato con dati scientifici.