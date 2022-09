US Air Force ordina stampante 3D per metalli da record: ecco a cosa servirà

Se volete sapere qual è la stampante 3D per metalli più grande al mondo dovete rivolgervi alla US Air Force . L'aeronautica militare statunitense si è affidata a SLM Solutions per la sua realizzazione, i lavori sono tuttora in corso. Il modello sarà una versione rivista, potenziata e personalizzata della esistente stampante NXG XII 600 3D (immagine in apertura - viene chiamata infatti NXG XIIE), le dimensioni saranno notevolmente ingrandite sino a raggiungere un vero e proprio record . Basti pensare che l'asse Z avrà una lunghezza di 1,5 metri.

AERONAUTICA E SPAZIO

La tecnologia impiegata si chiama Selective Laser Melting, ovvero fusione laser selettiva, ed SLM l'ha già applicata in altri contesti per la realizzazione di componenti aerospaziali ed aeronautici. Viste le competenze ed il know-how acquisiti nel tempo, la società è stata di recente oggetto di un'offerta pubblica di acquisto effettuata da Nikon. Il risultato dell'operazione è tuttavia ancora incerto.

SLM è stata chiamata in causa da CTC, Concurrent Technologies Corporation, che ha vinto il bando da 5,2 milioni di dollari per lo sviluppo di una nuova macchina da parte dello US Air Force Research Laboratory subappaltandolo a SLM Solutions, società ritenuta adatta per la sua realizzazione.

Una volta terminata, dunque, la stampante 3D per metalli NXG XIIE sarà davvero la più grande del suo genere di tutto il mondo e sarà utilizzata per la produzione di componenti metallici di grandi dimensioni destinati all'aeronautica militare degli Stati Uniti. Ma di macchinari simili già ce ne sono, ad esempio la soluzione proposta da MELD e Ingersoll Machine Tools, sufficientemente grande per riuscire ad essere di supporto alla produzione di grandi parti di veicoli militari. A questa si aggiunge Sciaky, la più grande stampante 3D a fascio di elettroni che è in grado di realizzare aerostrutture fino a 6 metri di lunghezza.