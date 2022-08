Le AI non possono brevettare nulla: la sentenza USA lo conferma

Le intelligenze artificiali stanno diventando sempre più evolute e avanzate - c'è persino chi ritiene che ne esistano di senzienti -, tuttavia siamo ancora molto lontani dal momento in cui potranno essere riconosciuti, nei confronti delle AI, i diritti tipici degli umani come ad esempio quello di poter essere titolari di una proprietà intellettuale.

La questione sembra essere salta fuori da un libro di Asimov, tuttavia è più reale che mai, in quanto la Corte d'Appello statunitense del Circuito Federale ha dovuto emettere una sentenza con la quale ha ribadito proprio questo elemento, ovvero il fatto che un'intelligenza artificiale non può brevettare alcunché, dal momento che il richiedente in questione non è un essere umano e solo gli umani possono fare richiesta di brevetto.

La vicenda è solo l'ultimo tassello di una crociata portata avanti da Stephen Thaler, uno scienziato che da diversi anni cerca di brevettare il frutto delle creazioni di alcune AI che ha sviluppato. La battaglia di Thaler va avanti dal 2019 ed è stata più volte respinta; l'ultima volta è stata nel 2021, quando l'Ufficio Brevetti statunitense aveva respinto le richieste dello scienziato in quanto le i sistemi AI citati non potevano essere riconosciuti legalmente come inventori.