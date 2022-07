L'unione delle due realtà è stata approvata dai principali azionisti di entrambe le società tra cui figurano il governo del Regno Unito, entità governative cinesi e francesi e il miliardario indiano Sunil Bharti Mittal: la società continuerà ad essere quotata primariamente a Parigi, ma tenterà anche di avere una quotazione sulla Borsa di Londra.

OneWeb, fondata nel 2012, nel 2020 cha rischiato di soccombere a causa del contraccolpo pandemico, con gli investitori principali che hanno ritirato le proprie quote: in questa occasione è intervenuto il governo britannico sotto la spinta decisiva di Dominic Cummings, ex consigliere del primo ministro Boris Johnson, che ha messo a disposizione della società circa 500 milioni di sterline come frutto di una partnership da 1 miliardi di sterline con Bharti Global.

Eutelsat e OneWeb hanno prefigurato uno scenario in cui la fusione può portare a generare 1,5 miliardi di euro di entrate ulteriori: nonostante questo orizzonte roseo, tuttavia, per ora il mercato non è sembrato convinto della mossa, e decisamente non l'ha premiata. Il titolo di Eutelsat infatti ha bruciato oltre 600 milioni di euro perdendo oltre il 20% del proprio valore alla borsa di Parigi.