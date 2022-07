Il fuorigioco negli ultimi anni è rapidamente passato dall'essere uno dei temi di discussione da bar più gettonati, il lunedì mattina, a un'eccezione (vedi casi particolari, come quello di Acerbi in Spezia-Lazio della scorsa stagione). Nell'epoca del VAR si continua ancora a polemizzare su rigori, gialli, rossi, rimesse laterali e calci d'angolo, e cioè su tutte quelle dinamiche in cui l'interpretazione degli arbitri resta decisiva. L'off side, invece, è uno dei rari elementi del calcio che, dati certi strumenti tecnologici, può avvicinarsi molto ad essere sanzionato in maniera oggettiva. Il problema però è che alcune situazioni sono decise veramente da qualche millimetro, e l'attuale revisione al VAR è troppo lenta e inefficiente. Per questa ragione, proprio come anticipato l'anno scorso, e dopo i test condotti tra novembre e dicembre in occasione dell'ultima edizione della Coppa Araba, la FIFA ha appena ufficializzato che nei Mondiali di Qatar 2022 verrà impiegata la tecnologia del fuorigioco semi automatico.

PALLONE A 500 HZ CON CHIP E TANTE TELECAMERE

Il sistema funziona secondo gli stessi principi del GPS, e punta a rendere la procedura di identificazione del fuorigioco più veloce e precisa. La tecnologia si basa su 12 telecamere di localizzazione montate sul tetto dello stadio e capaci di tracciare la palla e fino a 29 punti di raccolta dati per ogni singolo giocatore ad intervalli di 50 volte al secondo, in modo da poter stabilire in maniera esatta la posizione sul campo. Le informazioni raccolte poi sono particolarmente dettagliate e includono dati sulla posizione degli arti e delle parti del corpo che vengono considerate attive secondo la norma del fuorigioco. All'altro estremo del sistema c'è un chip nel pallone: Al Rilha, quello realizzato da Adidas per la manifestazione, ospiterà infatti internamente, al centro, un chip che invierà 500 volte al secondo i dati relativi alla sfera alla sala operativa, permettendo di rilevare in maniera accurata il punto di contatto con il piede e il momento in cui viene scoccato il colpo.

Infine, la combinazione di questa imponente mole di dati sarà elaborata dall'intelligenza artificiale che invierà la segnalazione alla sala VAR, che dopo averla convalidata la comunicherà all'arbitro. Questo passaggio è essenziale, come ha ribadito lo storico ex-arbitro Pierluigi Collina, oggi presidente della Commissione Arbitri FIFA, che nell'introdurre la novità ha sottolineato l'importanza dell'elemento umano: L’ultima parola spetterà sempre all’arbitro: non si trasformerà mai in un robot.

PERCHÉ SI CHIAMA FUORIGIOCO SEMI AUTOMATICO

Si parla di fuorigioco semi automatico, e non di fuorigioco completamente automatico, perché nella procedura resiste la componente umana: la tecnologia infatti fornisce una ricostruzione dello scenario sulla base della quale è poi la sala VAR a prendere la decisione finale. Il fuorigioco "full-automated", invece, prevede che la decisione sull'off-side sia presa dai computer, con gli arbitri in campo che riceverebbero un segnale (come la vibrazione legata alla goal-line technology) e si limiterebbero semplicemente a notificarla, senza la mediazione cautelare della sala VAR.

Valutare un fuorigioco per un essere umano è un'operazione particolarmente complessa proprio perché richiede la coordinazione di diversi stimoli in frazioni di secondo, dovendo stabilire quando viene scoccato il passaggio e nel frattempo se e quanti giocatori sono in posizione attiva ed irregolare (e magari si trovano dall'altra parte del campo): per questo l'aiuto della tecnologia è importante per facilitare la vita agli arbitri e spegnere le polemiche.