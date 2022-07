"Braccia robotiche controllate dalla mente consentono a uomo di mangiare da solo"

Per una persona che ha subìto un trauma tale da rimanere paralizzata è evidente che anche un'attività normalmente banale come quella di nutrirsi può essere estremamente complessa, in diversi casi impossibile se non si può contare sull'aiuto di qualcun altro. La scienza e i suoi passi da gigante potrebbero però fornire a chi è stato meno fortunato delle soluzioni per riconquistare parte dell'autonomia perduta.

I ricercatori della Johns Hopkins University del Maryland hanno progettato e sperimentato un'interfaccia cervello - macchina che consente a un uomo con una disabilità importante di nutrirsi senza dipendere da nessuno. È una soluzione più che concreta, che ha già dato risultati incoraggianti messa alla prova con un uomo di 49 anni che da circa trenta non riesce più a muoversi. Un incidente gli ha causato una lesione spinale che lo costringe a convivere con una mobilità limitata di spalle, braccia e gomiti, e a fare a meno delle dita, oramai quasi immobili.