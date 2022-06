Il microreattore in ceramica stampato 3D è perfetto per medicina e automotive

La stampa 3D sta gradualmente espandendo il suo campo di applicazione, e la tecnologia ad essa associata è in continua evoluzione. Basti pensare a ciò che è stato fatto in questi ultimi anni nei campi della medicina e dell'edilizia, solo per citarne alcuni. E ora la soluzione implementata da Bosch in collaborazione con BASF ed il Karlsruhe Institute of Technology intende dare un ulteriore impulso al progresso con la realizzazione del primo microreattore in ceramica tecnica per le reazioni chimiche stampato 3D.

É un risultato importante, quello conseguito dal team di ricerca, perché non solo la ceramica stampata in 3D è in grado di soddisfare i requisiti più elevati e di resistere alle alte temperature che si registrano durante le reazioni chimiche che avvengono all'interno del microreattore, ma anche perché questi può essere impiegato in svariati settori, dalla medicina sino alla casa ed alla mobilità.