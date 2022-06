Muscoli indossabili, la nuova frontiera degli esoscheletri in studio a Zurigo

Si chiama Myoshirt e questo modello attualmente in sviluppo ha l'obiettivo di coadiuvare la forza delle braccia e delle spalle, compensandola in caso di lesioni invalidanti o che richiedano riposi forzati e lunghi tempi di recupero.

Quando la tecnologia si sposa con il segmento degli indossabili e lo fa a fini medici siamo sempre molto incuriositi, e questo progetto di esomuscolatura portato avanti dai ricercatori dell'ETH di Zurigo merita una certa attenzione. Di fatto in questi anni abbiamo parlato spesso di progetti di esoscheletri per migliorare la deambulazione , o addirittura aiutare nei compiti professionali più gravosi , ma stavolta ci troviamo di fronte a qualcosa di inedito.

Myoshirt ha l'obiettivo di fornire potenza e resistenza aggiuntive e si compone di un giubbotto collegato a dei polsini, arricchito con sensori per rilevare l'intenzione di movimento e degli attuatori in grado di eseguire il compito al posto, o in aggiunta, alla muscolatura.

Il tutto è arricchito da un software basato su algoritmi intelligenti che rilevano i movimenti intenzionali di chi lo indossa e valutano la quantità di forza richiesta per un dato compito. Gli attuatori forniscono il boost richiesto tramite una sorta di tendine artificiale in grado di accorciarsi e allungarsi, assistendo dunque la persona nel movimento. Vediamolo in azione in questo video ufficiale.

Una prima fase di test è già stata portata a conclusione e i 12 volontari coinvolti hanno sperimentato un aumento della resistenza del 60% nei casi di distrofia muscolare e di ben il 300% in alcuni casi di lesione al midollo spinale. Il test ha preso in esame anche alcune persone senza patologie, mostrando un aumento della resistenza di circa il 30%.

Attualmente Myoshirt non è nella sua forma finale e di fatto risulta scomodo e ingombrante (supera i 4 kg in questa versione) , ma i ricercatori dell'ETH sono intenzionati a ottimizzarne il design in vista del prossimo step, i test su larga scala al di fuori del laboratorio di sviluppo. L'obiettivo è arrivare a un prodotto che possa essere indossato sotto una maglia. C'è anche una collaborazione in corso con un'altra azienda svizzera collegata, la ETH MyoSwiss AGm che sta lavorando a una tuta robotica in grado di integrare questa tecnologia.

Attenzione fanatici di Cyberpunk...non si tratta di un prodotto destinato ad aumentare in modo spropositato la forza muscolare, come accade in effetti con alcuni complessi esoscheletri, quanto piuttosto di un mezzo che potrebbe restituire una certa mobilità a coloro che l'hanno parzialmente persa a seguito di alcune patologie invalidanti, oppure nei casi di gravi infortuni in cui sia necessario un dispositivo terapeutico che sia in grado di semplificare le attività quotidiane.