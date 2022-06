Era previsto per venerdì 10 giugno il lancio di una capsula Cargo Dragon di SpaceX diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale , ma qualcosa è andato storto, costringendo la NASA a comunicare il rinvio della missione . Nello specifico, la sospensione è legata al rilevamento di valori non ottimali durante il carico del propellente . Sebbene dall'agenzia spaziale non siano arrivate informazioni più dettagliate, le ipotesi circolanti in rete parlano di una perdita d'idrazina: non è chiaro, tuttavia, a che altezza esattamente si sia prodotta questa perdita.

2.000 KG DI RIFORNIMENTI

Lo scopo della missione era il trasporto di oltre 2.000 kg di rifornimenti e nuovi esperimenti sulla ISS tra cui uno strumento denominato EMIT (Earth Surface Mineral Dust Source Investigation) per la rilevazione della composizione minerale della sabbia nelle zone desertiche terrestri e l'ottenimento di dati utili per lo studio dell'effetto di desertificazione in atto sul nostro pianeta.

Al momento per la missione, denominata CRS-253 e riguardante la capsula C208, non è ancora stata comunicata una nuova data. L'unità in questione è la prima Dragon Cargo V2 in assoluto ad aver volato nello spazio nel dicembre 2020, col suo secondo volo datato invece 29 agosto 2021.

Il rinvio del lancio è stato necessario dal momento che i 16 motori Draco della capsula Dragon, utilizzati non per superare l'atmosfera terrestre ma per manovrare la navicella fino all'ISS, funzionano ad idrazina e tetrossido di azoto, sfruttando la reazione dei due elementi che crea la spinta propulsiva.