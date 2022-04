L'MIT ha inventato degli speaker sottili come dei fogli di carta

E se in futuro gli altoparlanti si potessero appendere al muro come dei quadri? O, meglio ancora, se la musica la diffondesse la carta da parati della stanza stessa? È quanto suggerisce una invenzione degli scienziati del MIT - una superficie spessa come della comune carta che può riprodurre del suono. Per essere precisi, la novità non è tanto lo spessore: le membrane degli speaker usati in smartphone e televisori sono già così da qualche tempo. Ma in questo caso la membrana può essere appoggiata ad altre superfici, mentre nelle soluzioni tradizionali deve essere in qualche modo sospesa, così da riuscire a vibrare correttamente.

Guardando il "foglio speaker" più da vicino, si osserva che è costituito da un gran numero di piccole cupole organizzate a griglia. Queste cupole sono in grado di vibrare indipendentemente l'una dall'altra. Tecnicamente il foglio è costituito da tre strati: uno di materiale piezoelettrico, spesso appena 8 micrometri, in mezzo a due di plastica PET. Uno dei due strati di plastica ha dei piccoli fori a griglia, da cui emerge il materiale piezoelettrico che costituisce le piccole cupole. Lo strato inferiore di plastica fa da "scocca" alla struttura, e permette di appoggiare il prodotto ad altre superfici. I ricercatori hanno registrato un brevissimo video dimostrativo che è davvero impressionante:

Naturalmente le dimensioni delle cupole implicano che serva una superficie ragionevolmente grande per produrre un suono convincente. Nei loro test, i ricercatori hanno osservato che un "foglio" da 120 mm, peso di 2 g e spessore di appena 15 micrometri (quello che vedete nel video, insomma) è in grado di raggiungere un volume di 66 dB con 25 V a 1 KHz, stando a quanto rilevato da un microfono posizionato a 30 cm di distanza, ed è salito a 86 dB a 10 KHz. Le implicazioni sono molto stuzzicanti anche nel campo dei veicoli - e, perché no, dell'audio portatile (non la vorreste una felpa con cappuccio surround?), soprattutto considerando che i consumi sono decisamente contenuti si parla di 100 milliwatt per metro quadro di speaker.

La proverbiale ciliegina sulla torta è che la fabbricazione dello speaker è piuttosto semplice e relativamente economica. È facile immaginare una macchina che sia in grado di produrne a rotoli, dicono gli scienziati. A questo punto non ci resta che aspettare un'applicazione concreta - e valutare la qualità del suono, magari comparandolo con un'altra invenzione promettente: i NED del Fraunhofer Institute.