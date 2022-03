Fusione nucleare commerciale, reattore raggiunge 100 milioni di gradi: è record!

100 milioni di gradi Celsius. È la temperatura raggiunta dal plasma all'interno di un reattore tokamak sferico ST40, e si tratta di un record assoluto a livello mondiale per un'azienda privata. L'impresa è firmata da Tokamak Energy, azienda inglese con sede a Oxford, si sono resi necessari "appena" cinque anni e nemmeno 50 milioni di sterline. Un traguardo storico che, secondo Tokamak, "conferma ulteriormente come i tokamak sferici siano la soluzione migliore per la fornitura di energia da fusione commerciale pulita, sicura, a basso costo, scalabile e distribuibile a livello globale".

Si tratta di quasi sette volte la temperatura del nucleo del Sole, ben più alta di quella raggiunta a inizio anno - e già sorprendente - dal reattore a fusione EAST cinese, che mantenne per 17 minuti 70 milioni di gradi Celsius. Tokamak Energy non ha comunicato per quanto tempo il plasma è stato mantenuto alla temperatura record, ma il raggiungimento è stato appurato da un comitato consultivo indipendente di esperti internazionali attraverso gli oltre 25 strumenti diagnostici integrati nell'ST40.