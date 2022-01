NASA: la missione Artemis I andrà anche a caccia di un piccolo asteroide

La missione Artemis I avrà il compito di effettuare i test del missile SLS e della navetta Orion, ma pare che non si limiterà solo a questo: attesa tra marzo e aprile, la missione avrà anche lo scopo di portare in orbita la nuova Near-Earth Asteroid Scout, una sonda che proverà ad approcciare uno degli asteroidi più piccoli mai visitati da un artefatto umano.

Si tratta di 2020 GE, un asteroide di circa 18 metri sul quale il sistema NEA Scout effettuerà uno spettacolare atterraggio per svolgere le analisi di rito. Oltre alla particolarità data dalle dimensioni contenute dell'asteroide, questa sarà anche l'occasione per un test pratico del sistema di propulsione basato sull'utilizzo di una vela solare, la quale sfrutterà i fotoni emessi della nostra stella per avvicinarsi a 2020 GE.