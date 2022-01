Batterie quantiche superveloci: più sono grandi, più sono rapide

Questo speciale tipo di batteria funziona, proprio come il reame quantistico su cui si appoggia, in maniera controintuitiva: il tempo di ricarica richiesto, infatti, è inversamente correlato alla quantità di energia immagazzinata, come spiega Tersilla Virgili dell’Istituto di fotonica e nanotecnologie del Consiglio nazionale delle ricerche:

Ogni molecola rappresenta un’unità che può esistere in uno stato di sovrapposizione quantistica di due livelli di energia (fondamentale ed eccitato), simile al modo in cui un qubit, l'unità base di informazione quantistica, può essere sia 0 che 1 contemporaneamente nei computer quantistici.

E dunque la batteria quantica è costruita in modo da consentire alle unità di esistere in sovrapposizione, e di consentire così al sistema totale di assumere un comportamento a livello collettivo. Questo tipo di comportamento è noto come coerenza quantistica e consente alle unità di agire in maniera cooperativa: il risultato è una carica iper-veloce che dipende dal numero delle molecole-unità coinvolte.

Virgili parla di applicazioni in futuro in numerosi ambiti scientifici e tecnologici: vedremo in futuro come le varie tecnologie (come quella al litio-zolfo) che promettono di rivoluzionare le batterie si affermeranno e cambieranno il rapporto che abbiamo con i nostri dispositivi.