L'uomo batte l'AI nella meteorologia: previsioni umane più precise del 40%

Tutto comincia infatti con segnali molto ridotti e di piccola scala, che possono o essere del tutto ignorati dai modelli AI, o non essere interpretati nel modo corretto, non stabilendo quindi le giuste correlazioni che potrebbero portare all'identificazione di un fenomeno potenzialmente molto pericoloso. Cosa che invece non accade quando gli stessi fenomeni vengono analizzati dall'occhio attento di un esperto del settore, come ad esempio un meteorologo.

Prevedere il clima è un qualcosa di ancora molto complicato e, sebbene i modelli utilizzati dai sistemi AI siano in grado di stimare con precisione anche dei cambiamenti minimi all'interno di una situazione di normalità, la loro precisione cala a picco nel momento in cui si parla di prevedere disastri naturali o altri fenomeni ad altissima intensità. Il motivo di ciò è molto semplice e riguarda il fatto che i modelli attuali non sono in grado di dare il giusto peso a tutti quei segnali che anticipano il possibile formarsi di una condizione meteorologica particolarmente avversa .

Secondo quanto riferito da Wired, basandosi su oltre 20 anni di dati delle previsioni, i meteorologi umani riescono a prevedere con maggior precisione questo tipo di fenomeni, arrivando ad ottenere risultati dal 20 al 40% più precisi di quelli generati da modelli automatizzati come il Global Forecast System o il North American Mesoscale Forecast System. Si tratta di un divario molto importante, che lascia intendere come non sia ancora possibile affidarsi del tutto ai sistemi AI, specialmente in campi critici come questo.

La corretta previsione di un fenomeno catastrofico, infatti, può fare la differenza tra la vita e la morte per le persone che possono essere coinvolte; un'evacuazione anticipata può essere provvidenziale e sapere che l'uomo è in grado di stimare con più precisione questi eventi è fondamentale. Per quanto i modelli basati sulle AI possano essere efficaci nei fenomeni di piccola scala, l'occhio umano ha la capacità di analizzare gli stessi dati in un contesto più ampio, con valutazioni e stime che vanno oltre la semplice correlazione diretta, basandosi anche su fattori come esperienza e intuito.