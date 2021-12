Missione Artemis I rinviata, la Luna può attendere

Per quanto riguarda Artemis I i mesi papabili saranno marzo o aprile 2022 e il nuovo ritardo è legato al malfunzionamento riscontrato con uno dei controller di volo dei motori RS-25, che durante l'ultimo test ha mostrato un problema in fase di accensione. Trattandosi di un componente fondamentale, la NASA ha deciso di effettuarne la sostituzione.

Arrivare ancora una volta sulla Luna e dare il via ad una nuova era dell'esplorazione aerospaziale non è cosa semplice, sapevamo che i ritardi sulla tabella di marcia sarebbero arrivati viste la tante complicazioni lungo il percorso e quindi non stupisce il rinvio della missione test Artemis I , ossia quella che inaugurerà il razzo SLS e cercherà di dimostrare l'affidabilità del modulo Orion, ma naturalmente senza equipaggio a bordo.

Si tratta in effetti di un elemento molto delicato e fondamentale allo stesso tempo, poiché potremmo definirlo come il cervello di ogni singolo motore RS-25. Il controller è in grado di comunicare con lo stadio principale e gli altri booster per adattare il suo funzionamento in base alle condizioni di volo, effettuare la diagnostica e individuare eventuali problemi.

Si trattava del test numero 6 ed essendo un sistema ridondante dotato di due canali di comunicazione diversi, la prova è fallita quando quello di backup non ha risposto come avrebbe dovuto. Pur avendo l'intenzione di effettuare ulteriori analisi per capire l'origine del problema, la NASA ha deciso di sostituire del tutto l'unità.

Ricordiamo che durante la missione Artemis I il razzo SLS spingerà la capsula Orion, che effettuerà un giro completo intorno alla Luna, un sorvolo lunare, per poi ritornare verso la Terra dopo una manovra con fionda gravitazionale.