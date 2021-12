Telescopio James Webb, lancio rimandato alla vigilia di Natale

A dire il vero, non è la prima volta che il telescopio in questione , erede del famosissimo Hubble che pure continua a mandarci immagini meravigliose , deve rimandare il suo ingresso nello spazio profondo, anzi. La sua progettazione è iniziata addirittura nel 1996 .

Le previsioni iniziali prevedevano un possibile lancio nel 2007, ma evidentemente le cose sono andate diversamente. Anche la data del 22 dicembre era frutto di un ritardo dovuto a un problema tecnico, in quel caso il distacco di una fascetta che aveva provocato una vibrazione anomala, come vi avevamo spiegato in un articolo precedente.

Che questa sia la volta buona? A dire il vero, la prospettiva non è poi così male: potrebbe essere una vigilia decisamente speciale per gli appassionati di astronomia. Il telescopio Webb è il più grande mai realizzato nella storia dell'osservazione spaziale, e avrà il compito di rilevare la luce infrarossa dagli angoli più remoti del cosmo per permettere agli scienziati di indagare la struttura e le origini dell'universo come mai prima d'ora.

A bordo ci sarà una strumentazione di prim'ordine, che si dispiegherà progressivamente nello spazio nel giro di un mese, come spiegato qui. Dunque, non resta che attendere la vigilia di Natale, e dita incrociate!