Toccata la corona solare per la prima volta, la sonda Parker Solar Probe fa la storia

Sono stati necessari 990 giorni per portare a compimento un avvicinamento alla nostra stella che non ha precedenti e l'incredibile velocità di picco registrata il 21 novembre è stata gestita senza arrecare danni all'integrità del mezzo NASA. Ed è così che la sonda Parker Solar Probe è entrata per la prima volta nella parte superiore dell'atmosfera solare, la corona, dove ha potuto effettuare rilevazioni sulle particelle e sui campi magnetici che non hanno precedenti in ambito scientifico. Si tratta di un'impresa storica la cui importanza è quantomeno paragonabile a quella del primo sbarco sulla Luna, poiché tale traguardo ci ha permesso letteralmente di toccare "la stessa sostanza di cui è fatto il Sole", come afferma orgogliosamente la NASA in un comunicato. Sin dalla partenza della Parker Solar Probe, il 12 agosto 2018, abbiamo potuto analizzare diverse caratteristiche inedite della nostra stella man mano che ci siamo avvicinati. Gli scienziati hanno ad esempio notato che le strutture magnetiche chiamate tornanti solari abbondano nelle vicinanze alla superficie del Sole, e forse ora che siamo in prossimità della corona potremo scoprire la loro origine e il motivo della loro formazione. COME SIAMO RIUSCITI A RAGGIUNGERE LA CORONA SOLARE

COME FA LA SONDA A RESISTERE AL CALORE DEL SOLE

COME SIAMO RIUSCITI A RAGGIUNGERE LA CORONA SOLARE

E' bene spiegare che a differenza dei pianeti rocciosi come la Terra, il Sole non ha una superficie solida presenta un'atmosfera caldissima fatta di materiale solare tenuto assieme dalla gravità e dalle forze magnetiche. Quando il calore e la pressione spingono quel materiale lontano dal Sole, c'è un'area chiamata "superficie critica di Alfvén" in cui la gravità e i campi magnetici sono troppo deboli per contenere le particelle espulse. E' qui che finisce l'atmosfera solare e inizia il vento solare, la cui influenza attraversa e supera tutto ciò che è presente all'interno del sistema solare. La superficie critica di Alfven è stata superata per la prima volta il 21 aprile 2021, in occasione dell'ottavo sorvolo del Sole, quando la sonda si trovava a circa 8,1 milioni di km di distanza dalla corona solare. Dopo il raggiungimento di quell'obiettivo era solo questione di tempo prima che la Parker solar Probe riuscisse a toccare la corona solare, e quel traguardo è stato finalmente raggiunto. La NASA ha voluto celebrare l'evento con un video riassuntivo, eccolo a seguire. Ma non dobbiamo immaginare una distinzione così netta tra atmosfera superiore e corona, non si tratta in effetti di un'area sferica ben delineata, ma al contrario presenta diverse increspature che variano in simbiosi con l'attività superficiale del Sole. Questo è un grande vantaggio perché analizzando cosa succede nella corona solare possiamo capire cosa avviene a livello superficiale e come vengono influenzati i venti solari. Proprio per questa sua caratteristica la sonda Parker Solar Probe è entrata e uscita più volte dalla corona solare, ma come se ne sono accorti gli ingegneri NASA? Quando la sonda è arrivata a circa 6,5 milioni di km dalla superficie del Sole ha attraversato una zona chiamata pseudostreamer, che delimita la corona solare. Ad un certo punto il numero di tornanti è diminuito e le particelle hanno mostrato un rallentamento rispetto al loro comportamento nell'area del vento solare. È stata la prima volta in cui la sonda ha rilevato la capacità del campi magnetici di dominare il movimento delle particelle solari, segno di essere entrati nella corona solare Ma il primo passaggio è durato solo poche ore e sarà seguito da altri ancora più ravvicinati. L'obbiettivo è arrivare alla distanza record di 6,16 milioni di km dalla superficie del Sole. Il prossimo sorvolo che porterà nuovamente la Parker Solar Probe all'interno della corona solare è previsto già a gennaio 2022.

COME FA LA SONDA A RESISTERE AL CALORE DEL SOLE

Forse non tutti sanno che la superficie del Sole non è il punto esterno più caldo della Stella. Se la superficie arriva a circa 5.500 gradi celsius, la corona solare raggiunge temperature di gran lunga superiori, dell'ordine di 2 milioni di gradi celsius. Come fa la Parker Solar Probe a resistere? La chiave risiede nell'ingegnoso sistema di protezione e scudo termico progettato per resistere a fluttuazioni estreme di temperatura, ma è fondamentale anche una semplice questione fisica legata al meccanismo di diffusione del calore nello spazio. A temperature elevate le particelle possono muoversi velocemente ma poiché lo spazio è per lo più vuoto, ce ne sono in realtà poche in grado di trasferire energia (e quindi calore) al veicolo spaziale. La corona solare attraverso la quale vola Parker Solar Probe, ad esempio, ha una temperatura estremamente elevata ma una densità molto bassa. Pensiamo ad esempio alla differenza tra il mettere una mano nell'acqua bollente e una nel forno alla massima temperatura (non fatelo!!!), nel secondo caso riusciamo a resistere per molto più tempo nonostante la temperatura sia oltre il doppio, proprio perché c'è un'interazione con un numero minore di particelle rispetto a quelle dell'acqua a 100°. Allo stesso modo, rispetto alla superficie visibile del Sole, la corona è meno densa, quindi la sonda interagisce con meno particelle calde e non riceve tanto calore. Ciò significa che mentre Parker Solar Probe viaggia attraverso lo spazio con temperature esterne di diversi milioni di gradi, la superficie dello scudo termico rivolto verso il Sole si riscalderà non oltre i 1.400 gradi Celsius. Non sono pochi, perciò la sonda è dotata di uno scudo termico (TPS) che utilizza una schiuma composita contenuta tra due piastre di carbonio in grado di mantenere la strumentazione al sicuro.