Terza gita spaziale (NS-19) conclusa con successo da Blue Origin. Il razzo New Shepard è decollato sabato scorso poco dopo le 16.00 (ora italiana) dalla struttura di lancio situata a Van Horn, Texas. Il volo è durato poco più di 10 minuti ed ha raggiunto un'altitudine di poco più di 106 chilometri - tanto basta per superare la linea di Karman che segna il confine ideale con lo Spazio e per provare l'assenza di gravità. La capsula con i membri dell'equipaggio è atterrata sul deserto texano, mentre il booster è rientrato sulla piattaforma di atterraggio.

La composizione dell'equipaggio consente a Blue Origin di ottenere un primato: per la prima volta a salire a bordo della capsula sono state sei persone - 4 persone nei due precedenti voli. Si è trattato di Laura Shepard Churchley (figlia dell'astronauta Alan Shepard, primo americano a volare nello spazio ), Michael Strahan (co-conduttore di Good Morning America), Lane e Cameron Bess (padre e figlio, imprenditore il primo, content creator il secondo), Dylan Taylor (diritente dell'industria spaziale) e Evan Dick (ingegnere, dirigente d'azienda).

Strahan ha commentato l'esperienza di volo sottolineando: è quasi come un'esperienza extra corporea. È difficile persino credere che sia successo. Surreale e incredibile sono stati gli altri termini usati dal conduttore. È possibile rivedere il terzo volo di Blue Origin con equipaggio a bordo tramite il video sotto riportato: