Le foto dell'eclissi solare totale scattate dallo spazio sono uniche

Lo scorso fine settimana si è verificato un fenomeno astronomico di indubbia bellezza, l'ultimo del 2021 di quella tipologia peraltro. Parliamo dell'eclissi solare totale, uno spettacolo che è stato possibile vedere solamente in alcune zone del globo e, per inciso, nemmeno le più semplici da raggiungere.

Per godere appieno dello spettacolo era necessario trovarsi in Antartide, altrimenti in altre zone dell'emisfero australe avremmo potuto godere solamente di un'eclissi solare parziale. Ma c'era un punto di vista unico che non tutti avevano considerato e che vogliamo mostrarvi oggi attraverso alcune foto davvero uniche, quello della Stazione Spaziale Internazionale e della navicella Discovr.

Per regalarci le splendide immagini l'equipaggio attualmente a bordo si è radunato nella cupola della stazione, ossia quel modulo dotato di ampie finestre che offre una vista mozzafiato del nostro pianeta. Grazie a loro possiamo vedere il fenomeno da una prospettiva unica, ecco le splendide immagini.