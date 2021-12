L'Eclissi solare del 4 dicembre sarà l'ultima del 2021 | Orari e come vederla

Domani 4 dicembre un'eclissi solare totale si verificherà sul nostro pianeta, peccato solamente che potremo vederla di persona in pochissime zone e tra queste, l'Italia non è presente. Per cominciare dovremo trovarci nell'amisfero australe per sperimentare almeno lo spettacolo dell'eclissi parziale, e nello specifico in alcune zone di Sant'Elena, Namibia, Lesotho, Sudafrica, Georgia del Sud e Isole Sandwich, Isole Crozet, Isole Falkland, Cile, Nuova Zelanda e Australia. Anche gli orari non saranno dei migliori e nella maggior parte dei casi l'evento avverrà all'alba o al tramonto, a seconda dell'area.

E per quanto riguarda l'eclissi totale? Solamente in Antartide sarà visibile, ed è proprio da qui che potremo godere l'evento grazie ad una diretta della NASA. Non potremo assistere di persona ma, tempo permettendo, la live comincerà domattina alle 07.30 secondo il nostro fuso orario, meteo permettendo ovviamente.

Per chi non lo sapesse, il fenomeno noto come eclissi solare totale si verifica quando la Luna si sposta tra il Sole e la Terra, proiettando un'ombra sulla Terra e bloccando completamente o parzialmente la luce del Sole in alcune aree. Perché abbia luogo un'eclissi solare totale, il Sole, la Luna e la Terra devono essere in linea retta. Le persone che si trovano al centro dell'ombra della Luna quando colpisce la Terra vedranno un'eclissi totale. Durante il fenomeno il cielo diventa molto scuro, come se fosse l'alba o il tramonto. Tempo permettendo, le persone nel percorso di un'eclissi solare totale possono vedere la corona del Sole, che altrimenti risulta oscurata dalla faccia luminosa del Sole.

Durante il l'evento live di domani il fenomeno dell'eclissi totale sarà visibile alle 8.44, un orario più comodo considerando il week-end. Per chi fosse interessato l'evento live da Union Glaciern In Antartide, sarà visibile su NASA Live TV. Vi lasciamo il link al canale NASA in chiusura.