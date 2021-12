Smart Axistance e-Well: con Enel X e Gemelli, la salute si controlla da casa

Per una digitalizzazione a disposizione dell'uomo (e non viceversa), ecco Smart Axistance e-Well; una soluzione di telemedicina studiata per le aziende che consente di offrire ai dipendenti un percorso di wellness a governance clinica, integrato con il tradizionale check up.

ECCO COME FUNZIONA

In particolare, i dipendenti inseriti nel programma, attraverso una registrazione da fare dalla applicazione dedicata e-Well , prenoteranno un appuntamento al Policlinico Gemelli per un primo check-up. La prima visita verterà su un controllo del benessere complessivo del paziente e la creazione di un programma di wellness personalizzato.

QUALCHE DOMANDA: PARLIAMONE

Dopo la presentazione del servizio Smart Axistance e-Well siamo riusciti a fare quattro chiacchere con i relatori, chiedendo se "con la pandemia, molti dispositivi indossabili riusciranno a fare quel salto tecnologico che ci permetterà di inviare dati più veritieri sulla nostra salute, per rendere davvero superflue molte di quelle visite per problemi lievi che però intasano gli ambulatori e i centri specializzati".

"Dipende da come si evolve la tecnologia ma stiamo andando verso questa direzione. La nascita della piattaforma Smart Axistance e-Well testimonia come i trend della medicina stiano evolvendo rapidamente spinti dalla diffusione di tecnologie che consentono alle persone di accedere a servizi innovativi di telemedicina,” dichiara Francesco Venturini, Responsabile di Enel X. "Siamo entusiasti di aver realizzato questa soluzione in collaborazione con un’eccellenza della medicina come il Gemelli, un binomio vincente che durante la pandemia da COVID-19 ci ha permesso di sviluppare Smart Axistance. Oggi presentiamo la sua naturale implementazione, uno strumento di telemedicina a disposizione delle aziende e pensato per i dipendenti che potranno fare un check up e avviare un percorso personalizzato di telemedicina per migliorare il proprio livello di benessere.”

Abbiamo poi chiesto se "Enel X ha intenzione di far convergere tutti i suoi servizi (di pagamenti, della gestione dell'energia a casa con Enel Energia, della domotica con Homix e della ricarica delle auto elettriche con Juice Pass) in un'unica applicazione o portale". Ecco la risposta di Marco Gazzino, Responsabile Innovability di Enel X:

Preferiamo per ora mantenere tutti questi servizi disgiunti con a loro dedicate piattaforme e applicazioni ad hoc. Anche e soprattutto poichè sono servizi molto diversi tra loro. Come Smart Axistance e-Well che opera in ambito medico.

Infine, abbiamo salutato chiedendo "come viene gestita la privacy e i dati sensibili dei clienti e dei pazienti". Ecco la risposta:

Le informazioni e i dati sensibili non sono mai residenti sul client, ma in un server sicuro e questi sono richiamati attraverso un protocollo criptografato.

Il servizio Smart Axistance e-Well è già attivo da oggi in tutta Italia, è un prodotto pensato per le aziende e destinato ai suoi dipendenti e manager. Per accedere a Smart Axistance e-Well, le aziende possono visitare il sito di Enel X entrando nella sezione telemedicina.