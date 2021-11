Un occhio stampato in 3D: la prima operazione di impianto è stata eseguita a Londra

Steve Verze (l'uomo che vedete ritratto in foto) è un ingegnere, ha 47 anni e da qualche giorno una protesi oculare stampata in 3D. Si tratta della prima volta che una soluzione di questo tipo viene impiegata in luogo della tradizionale protesi acrilica: l'intervento è stato eseguito a Londra, presso il Moorfields Eye Hospital, dove Steve ha provato per la prima volta il suo nuovo occhio lo scorso 11 novembre. Ieri, 25 dicembre, dopo essersi sottoposto all'operazione di impianto che è riuscita perfettamente, è tornato a casa.

"Ho necessità di una protesi oculare da quando ho 20 anni e mi sono sempre sentito a disagio. Questo nuovo occhio ha un aspetto fantastico" ha dichiarato Verze, entusiasta dell'esito.

Rispetto alle protesi acriliche, i vantaggi offerti da questa nuova tipologia di prodotto realizzata tramite l'impiego della stampa in 3D (una tecnologia flessibile e applicabile a bistecche vegetali, ponti o interi quartieri) consiste in un effetto decisamente più dettagliato, definito e realistico, grazie anche al fatto che conferisce una reale percezione della profondità della pupilla. Questo risultato è possibile perché per realizzare la protesi in questo caso vengono impiegate scansioni dell'occhio invece che uno stampo invasivo della cavità oculare, come invece previsto dal metodo classico.

Probabilmente siamo di fronte ad una conquista tecnologica e medica che è destinata a segnare il settore: le protesi oculari stampate in 3D potrebbero affermarsi non solo perché sono migliori di quelle tradizionali, ma l'adozione potrebbe essere favorita anche nella misura in cui - come sottolinea il Moorfields Eye Hospital - il processo produttivo risulta più veloce.