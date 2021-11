Versione "mini" del reattore nucleare di Bill Gates sarà riprodotta in laboratorio

Anche Southern Company entra a far parte del progetto del reattore a fissione nucleare di nuova generazione di TerraPower, società finanziata e presieduta da Bill Gates nata per contribuire alla produzione di energia pulita e ridurre così le emissioni inquinanti che avvelenano il pianeta. Southern Company ha siglato un accordo con il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE) che già aveva deciso di investire sul progetto con un finanziamento quinquennale da 170 milioni di dollari.

Il dipartimento Ricerca e Sviluppo di Southern Company contribuirà [al progetto del Molten Chloride Fast Reactor (MCFR) di TerraPower, il reattore nucleare ai sali fusi di nuova generazione, ndr] collaborando con TerraPower, Idaho National Laboratory (INL), CORE POWER, Orano Federal Services, l'Electric Power Research Institute (EPRI) e 3M - si apprende dal comunicato di Southern.

Il contributo al progetto di Southern Company, azienda leader nel settore energetico con un bacino complessivo da 9 milioni di clienti, sarà quello di progettare e costruire all'Idaho National Laboratory (INL), il principale laboratorio nucleare degli USA, un prototipo del reattore nucleare ai sali fusi, partendo dall'idea di TerraPower. L'INL ha un ampio curriculum in fatto di energia nucleare: è stato sede del primo reattore in grado di ricavare energia elettrica dalla fissione nucleare e il primo ad alimentare una città intera. Inoltre, negli ultimi 71 anni, l'INL ha ospitato oltre 50 progetti dimostrativi di reattori, quindi sembra il laboratorio ideale per sperimentare la soluzione di TerraPower.

L'energia nucleare svolgerà un ruolo primario nella transizione verso un futuro a zero emissioni accessibile e sostenibile - si legge nel comunicato. Il nucleare offre energia pulita, affidabile, resiliente e facile da distribuire.

Secondo Southern Company, l'energia nucleare può supplire ai limiti intrinseci dell'energia rinnovabile, la quale, dipendendo da sorgenti variabili nel tempo (si pensi ad esempio alla quantità di vento per una turbina eolica), è naturalmente incostante nell'erogazione di energia elettrica alla rete: il nucleare può colmare il divario tra le necessità energetiche della rete e quel che le rinnovabili possono immettere in rete istante per istante.

TerraPower e Southern puntano a realizzare degli impianti più piccoli rispetto a quelli convenzionali, con vantaggi in termini di costruttivi e manutentivi, oltre che più economici. Inoltre tra le promesse del nucleare ai sali fusi di nuova generazione c'è di produrre un numero inferiore di scorie, storicamente problematiche da smaltire. L'obiettivo è di avere in servizio entro il 2026 il primo Molten Chloride Fast Reactor.