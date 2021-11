Perseverance osserva il volo di Ingenuity, è il video più dettagliato del Mars Helicopter

Proprio poche settimane prima della congiunzione solare di ottobre, l'evento astronomico che ha letteralmente congelato le comunicazioni tra Marte e Terra, il Mars Helicopter Ingenuity ha portato a termine uno dei voli più complessi mai eseguiti sul pianeta rosso. In quell'occasione il mezzo della NASA si trovava nell'area sud di Sèitah e la NASA ha deciso di acquisire immagini più dettagliate di alcune creste rocciose individuate con il precedente volo. Ma per farlo era necessario osare volando più in basso e più lentamente, ed è così che si è scelto di non superare gli 8 metri d'altezza mantenendo una velocità di circa 3,3 metri al secondo, 1 m/s in meno rispetto al precedente volo, percorrendo infine una tratta di circa 210 metri.

L'agenzia spaziale statunitense ha quindi raccolto i dati provenienti dal rover Perseverance, impegnato a monitorare l'evento a distanza, e ha confezionato due video inediti che sono frutto del collage delle tante foto scattate in sequenza a lunga distanza. Dobbiamo tenere presente che il rover della NASA si trovava a circa 300 metri dal luogo di partenza di Ingenuity. Ecco la prima sequenza.

Il video propone una vista della partenza e dell'atterraggio grazie all'ausilio della Mastcam-z di destra montata sull'albero, che consente di zoomare oggetti distanti mantenendo alto il dettaglio. E' ben visibile il pennacchio di polvere sollevata dall'elicottero in fase di decollo, successivamente il mezzo si sposta fuori schermo per poi riapparire più tardi quando si avvicina al punto di atterraggio. Sebbene le location sembrino quasi combaciare, in realtà a dividerle ci sono circa 12 metri di distanza.

Abbiamo poi un ulteriore montaggio eseguito sulla base delle immagini grandangolari catturate dalla Mastcam-Z di sinistra. dove al prezzo di un dettaglio minore abbiamo a disposizione quasi tutta la sequenza di volo, eccola a seguire.

La vista grandangolare enfatizza la capacità di Ingenuity nel mantenere l'altitudine durante il volo adattandosi alle condizioni del terreno. Possiamo infatti notare che, mentre si dirige a nord-est in direzione della cresta rocciosa, Ingenuity aumenta l'altitudine per mantenersi a 8 metri dalla superficie. Nel momento in cui lo vediamo uscire dal campo visivo, Ingenuity è impegnato a scattare una decina di foto ad alta risoluzione dell'area, poi lo vediamo rientrare per terminare la sequenza ed atterrare nella nuova location.

Proprio durante il fine settimana potrebbe aver avuto luogo il sedicesimo volo di Ingenuity con uno spostamento più breve, di 109 secondi circa, durante il quale l'elicottero avrebbe coperto circa 109 metri riavvicinandosi così all'aerodromo di partenza originale, Il Wright Brothers Field. E' da qui che comincerà il viaggio verso l'antico delta fluviale, dove la NASA spera di trovare terreno fertile per la raccolta di campioni di terreno.