Ingenuity completa il quindicesimo volo su Marte e inizia il viaggio di ritorno

I primi dati arrivati da Marte ci dicono che Ingenuity ha volato per 128,8 secondi coprendo circa 423 metri e arrivando ad una nuova zona d'atterraggio situata grossomodo a 40 metri circa dall'area che il marshelicopter ha occupato con il nono volo .

La tratta è stata affrontata a un'altezza di 12 metri sopra il livello del suolo e con una velocità di 5 mps, naturalmente per ora abbiamo solo le prime immagini realizzate dalla navcam (come quella in testata), ma la NASA conferma che durante gli oltre 2 minuti di volo sono state scattate diverse immagini a colori con la cam principale a 13 MP.

La buona riuscita di questo spostamento conferma che l'abbassamento di pressione atmosferica stagionale su Marte può essere affrontato senza problemi con un aumento dei giri dei rotori, ma come vi abbiamo anticipato nel nostro speciale sulla fase 2 della missione scientifica primaria, la NASA prevede di aggiornare il software dell'elicottero prima di iniziare l'avvicinamento all'antico delta fluviale. Non resta che attendere l'arrivo delle nuove immagini a colori, che vi mostreremo non appena saranno condivise dall'agenzia spaziale statunitense.