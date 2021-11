L'equipaggio di Crew-2 abbandona la ISS a bordo di Crew Dragon | Diretta in corso

Sono in corso le operazioni di preparazione al viaggio di ritorno per l'equipaggio della missione Crew-2 della NASA, la diretta è già in corso e il distacco dalla Stazione Spaziale Internazionale dovrebbe avvenire attorno alle 20.05 secondo il nostro fuso orario.

Ad abbandonare la ISS saranno in quattro, ossia l'astronauta dell'ESA Thomas Pesquet, l'astronauta della NASA Megan McArthur, l'astronauta della NASA Shane Kimbrough e l'astronauta JAXA Akihiko Hoshide. Dopo aver trascorso 199 giorni completi nello spazio (oggi è il numero 200) sono pronti a ritornare a bordo della navicella riutilizzabile di SpaceX, che per l'occasione ospiterà anche circa 250 kg di attrezzature scientifiche usate per gli esperimenti effettuati in condizione di microgravità.

Il viaggio dovrebbe durare poco più di 8 ore e terminare con lo splashdown in uno dei sette possibili punti situati al largo della costa della Florida, indicativamente per le 04.33 del mattino del 9 novembre. Le operazioni sono attualmente in corso e la chiusura del portello sta avendo luogo proprio da qualche minuto, vi lasciamo alla live offerta dalla NASA sul proprio canale Youtube.