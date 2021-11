La nuova sfida della robotica sembra riguardare l'interazione robot-robot, sino ad arrivare a quella ancor più importante robot-uomo. Sempre più si parla di contesto collaborativo (e di giusta tempistica), fattore che chiama in causa una seconda dimensione che deve necessariamente andare ad affiancarsi all'interrelazione fisica: quella sociale. Le sperimentazioni sono in corso presso i laboratori del MIT, e richiederanno diverso tempo prima di portare a risultati concreti. Le prime indicazioni, però, sono estremamente promettenti.

Anche il robot più sofisticato non è in grado di eseguire interazioni sociali di base che sono fondamentali per la vita umana quotidiana.