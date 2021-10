Forse qualcuno avrà già sentito parlare del progetto AI4Mars inaugurato nel 2020 dalla NASA con il rover Curiosity, grazie al quale è stato sviluppato un algoritmo chiamato SPOC (Soil Property and Object Classification) che un giorno potrebbe permettere di migliorare drasticamente le capacità di navigazione autonoma dei mezzi sulla superficie di Marte.

Vista la bontà del lavoro svolto il progetto continua anche con Perseverance e ancora una volta chiunque potrà rendersi utile per aiutare la NASA a migliorare l'algoritmo di riconoscimento delle caratteristiche del terreno marziano.

Ma perché proprio noi possiamo essere utili? E' noto che l'intelligenza artificiale ha un enorme potenziale in diversi ambiti e tra questi anche la robotica, la guida autonoma, e di conseguenza anche nello sviluppo di mezzi come i Mars rover. Eppure gli algoritmi di apprendimento automatico non nascono già onniscienti ma richiedono un addestramento, ed è qui che entriamo in gioco noi.

Perseverance invia ogni giorno moltissime immagini sulla Terra ed è proprio grazie ad esse che l'algoritmo SPOC ha raggiunto un'affidabilità quasi del 98% nel riconoscimento delle caratteristiche del terreno marziano. Tutti coloro che hanno partecipato alla fase precedente con Curiosity hanno etichettato oltre 500.000 immagini e ora si potrà fare lo stesso con il materiale fotografato da Perseverance, con l'obiettivo di affinare sempre più il riconoscimento automatico di ciò che le telecamere di navigazione e scientifiche del rover osservano.