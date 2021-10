Boeing Starliner, dopo il flop la NASA torna a parlare di lancio: ecco quando

E sarebbe proprio l'acido nitrico, quindi, ad aver causato un fenomeno di corrosione che ha poi provocato il blocco di 13 delle 24 valvole di Starliner . In seguito al rinvio, la capsula è stata smontata dalla sommità del razzo Atlas V costruito dalla United Launch Alliance e spedito presso il Kennedy Space Center al fine di risolvere i problemi riscontrati.

Ora, a quasi tre mesi di distanza, la situazione non è ancora pienamente risolta. Il test OFT-2 senza equipaggio del 3 agosto è infatti stato rinviato a causa delle condensa che si è formata nei giorni precedenti al lancio nella zona delle valvole , generando una reazione col tetrossido di diazoto (ossidante) che ha portato alla formazione di acido nitrico .

Dopo il fallimento del lancio previsto per il 3 agosto , NASA e Boeing si sono subito messe al lavoro per comprendere meglio il problema che ha ha causato il rinvio del lancio della capsula Starliner . La speranza iniziale era di riuscire a finalizzarlo entro la fine del mese, ma sappiamo che le cose poi sono andate diversamente.

John Vollmer, vicepresidente e responsabile del programma Commercial Crew di Boeing, durante il recente briefing sul tema ha affermato che NASA e Boeing non sono ancora state in grado di fissare una nuova data di lancio, e tuttavia ha indicato come obiettivo il decollo nella prima metà del 2022. Il piano prevede di usare lo stesso modulo di serviio e il medesimo modulo dell'equipaggio che erano stati posizionati il 3 agosto sulla rampa di lancio della Cape Canaveral Space Force Station.

La capsula Starliner è il frutto del contratto multimiliardario siglato da Boeing con la NASA nel 2014 per il trasporto degli astronauti verso e dalla Stazione Spaziale Internazionale. SpaceX, che all'epoca ha sottoscritto un accordo analogo, come sappiamo è ben più avanti con la tabella di marcia avendo già portato a termine con successo due missioni operative con equipaggio verso l'ISS, con una terza prevista a brevissimo, per il 30 ottobre.