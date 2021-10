La congiunzione solare è finalmente giunta al termine e il flusso di dati in arrivo da Marte è tornato alla normalità, le comunicazioni sono state ripristinate e la NASA ha finalmente condiviso un nuovo video catturato dal rover Perseverance. In realtà la clip che vedrete a breve risale al 12 settembre 2021 ma è stata condivisa solo di recente. Pensate...per arrivare all'incredibile risultato sono stati uniti centinaia di fotogrammi catturati ogni 30 secondi dalla cam di navigazione.

L'unità fa parte del sistema di navigazione autonoma, e in effetti tutta la sequenza di movimento è stata portata a termine in completa autonomia dal rover Perseverance, che in totale durante la sessione ha percorso circa 167 metri. Per ottenere un effetto fluido e convincente, il video è stato accelerato 200 volte e l'effetto finale ci permette quasi di immaginare cosa vedremmo con i nostri occhi durante una camminata nel cratere Jezero.