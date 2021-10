SpaceX accende i motori di Starship SN20: ecco il video

SpaceX ha aggiunto un altro tassello al percorso che porterà ad effettuare il primo volo orbitale di Starship SN20. Dopo il test criogenico di inizio autunno, la società aerospaziale di Elon Musk ha iniziato a testare i motori Raptor del prototipo della nave stellare, completando con successo le operazioni. La prova si è svolta nella notte del 18 ottobre scorso presso le strutture di SpaceX situate nel Texas meridionale.

Uno spettacolo breve ma intenso, che suggerisce come si sia trattato di un test del pre-bruciatore dei Raptor - ogni motore è dotato di due pre-bruciatori che riscaldano e mescolano i propellenti di metano e ossigeno liquido del motore. Il prossimo passo è il test di fuoco statico durante il quale i motori Raptor si accenderanno completamente, mentre il velivolo resterà al suolo. Si potrà poi iniziare a valutare se Starship SN20 è pronto per spiccare il volo.

Starship rimane uno dei progetti più importanti di SpaceX: avrà il compito di trasportare persone e merci sulla Luna, su Marte... e anche oltre. Elemento essenziale del progetto è il gigantesco booster del primo stadio, Super Heavy B4, comprendente ben 29 motori Raptor, a cui si sommano i 6 motori Raptor di Starship, la prima nave stellare di SpaceX dotata di tale equipaggiamento. Tutti i motori, come da tradizione di SpaceX, saranno riutilizzabili.

Ad agosto scorso SpaceX ha assemblato i due componenti principali - la navetta e il primo stadio - che insieme formano un imponente razzo spaziale alto 120 metri. Poi i due moduli sono stati separati per fare in modo che i tecnici continuassero il lavoro sui singoli elementi. Al momento mancano indicazioni più precise sulla data prevista per il primo volo orbitale di Starship (che si svolgerà senza equipaggio): al di là delle cause di natura tecnica che condizionano le tempistiche del progetto ci sono anche quelle di ordine burocratico. È atteso infatti anche il via libera della FAA per poter utilizzare il sito di lancio texano.