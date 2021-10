Torri tra le nubi di Venere, kayak sui satelliti di Saturno: il futuro secondo la NASA

Di solito tutto ciò che arriva dalla NASA è materiale strettamente scientifico, la maggior parte delle volte applicato alla pratica: test per taxi elettrici a decollo verticale, lander spediti su Marte per studiarne le caratteristiche, telescopi spaziali che porteranno avanti l'eredità di Hubble... ma c'è spazio anche per immagini spettacolari di stelle morenti come quella pubblicata alcune settimane fa sul sito ufficiale.

Per arrivare a pensare - e a realizzare progetti - così ambiziosi però la scintilla iniziale deve necessariamente essere la fantasia: e chi arriva a ipotizzare missioni in stile Armageddon per deviare asteroidi potenzialmente pericolosi per la Terra deve averne parecchia, o almeno averla mutuata da qualche film. Ecco, il materiale pubblicato oggi dall'account del NASA Goddard Space Flight Center naviga sulle ali della fantasia per aiutarci a immaginare le possibilità del futuro dell'esplorazione spaziale. È strutturato come lo spot pubblicitario di un'agenzia di viaggi spaziali, e lo trovate qui di seguito:

Astronavi che raggiungono colonie lunari, osservatori che svettano tra le dense nuvole venusiane, veicoli spaziali simili a bolle trasparenti che permettono di navigare tra i geyser di Encelado. E ancora: persone che fanno kayak negli oceani di Titano con un'impressionante vista su Saturno, esploratori che raggiungono esopianeti dai soli gemelli come Kepler-16b o osservano la superficie lavica di 55 Cancri e sorretti da palloni volanti.

Un video che prende le mosse da scenari potenzialmente più vicini, come le colonie lunari, per spingersi ai confini di quella che al momento è praticamente fantascienza, con l'esplorazione di esopianeti lontani. Lo slogan spiega bene l'intento dell'operazione, chiarendo che l'esplorazione e l'ispirazione sono importanti tanto quanto i lati ben più pratici che poi servono a metterle in atto, dai satelliti ai razzi.

E a proposito di fantasia, negli anni '70 la NASA aveva commissionato alcuni dipinti dedicati alle colonie spaziali del futuro, per iniziare a immaginare come sarebbero potute essere: che dite, vi ci ritrovate ancora?