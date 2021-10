Sonda araba Hope, i primi dati sull'atmosfera marziana sono inaspettati

Con la missione Hope non si è tentato di raggiungere la superficie di Marte con un rover, ma si è semplicemente inviata una sonda realizzata per lo studio dell 'atmosfera marziana , delle correnti d'aria, delle dinamiche che si instaurano durante le tempeste di polvere che saltuariamente colpiscono il pianeta, e più in generale dei modelli meteorologici di Marte. Per fare ciò la sonda Hope è stata dotata di vari strumenti scientifici tra cui imager multibanda e spettrometri a infrarossi e ultravioletti.

Tra le missioni partite nell'estate 2020 e che hanno approfittato della finestra di lancio favorevole per il raggiungimento del pianeta rosso , come Mars 2020 e Tianwen-1 , quella organizzata dagli Emirati Arabi ha sicuramente attirato meno l'attenzione, ma non per questo è la meno interessante a livello scientifico.

La sonda Hope si trova in un'orbita ellittica piuttosto alta, a circa 20.000 - 43.000 km dalla superficie del pianeta rosso, e da quest'altezza è in grado di analizzare un emisfero per volta. La prima valutazione riguarda la distribuzione dell'ossigeno nell'atmosfera marziana. Sebbene questa sia composta prevalentemente da anidride carbonica e l'ossigeno sia presente solamente in tracce, le concentrazioni nell'atmosfera alta sembrano subire variazioni di oltre il 50%, che non si adattano agli attuali modelli dell'atmosfera marziana. Variazioni simili sono state osservate anche per il monossido di carbonio e i motivi alla base di queste discrepanze sono al momento oggetto di studio.

Anche le temperature superficiali saranno oggetto di analisi e assieme agli altri dati faranno di Hope uno strumento prezioso per la pianificazione delle future missioni di ammartaggio, ma per ora non sono state condivise analisi dettagliate.

Visto il successo della missione Hope, gli Emirati Arabi hanno già pianificato un progetto ancora più ambizioso che porterà alla realizzazione di una sonda pensata per affrontare un viaggio più impervio. Si comincerà con il sorvolo di Venere alla fine degli anni '20, per poi viaggiare verso la fascia di asteroidi posizionata tra Marte e Giove. Il piano prevede l'osservazione di 7 corpi rocciosi e la scelta di uno di essi, su cui atterrare entro il 2033.