Antiche e violente inondazioni su Marte, i dati di Perseverance lo confermano

La tante immagini ad alta risoluzione raccolte dal rover Perseverance in questi mesi sono state analizzate dal team scientifico, che ha finalmente redatto quella che possiamo considerare la prima analisi dettagliata delle scoperte effettuate. L'area di Marte da tenere a mente è quella del cratere Jezero, nel quale il 18 febbraio di quest'anno il rover Perseverance è atterrato completando con successo la rischiosa procedura di ingresso atmosferico e i celebri "7 minuti di terrore".

Le osservazioni a opera del Mars Reconnaissance Orbiter avevano permesso di capire in anticipo che questa zona aveva tutte le carte in regola per esser stata sede in passato di un enorme lago, alimentato da un fiume del quale se ne scorge ancora una chiara traccia. I risultati di questa ricerca lo confermano una volta per tutte come affermato dall'autore principale del documento, Nicolas Mangold, scienziato del Laboratoire de Planétologie et Géodynamique di Nantes, in Francia, impegnato nello studio dei dati raccolti dalla NASA.