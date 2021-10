La vecchia sonda lunare LRO ci regala un'istantanea di Giove

Il più grande pianeta del sistema solare, il gigante gassoso Giove, è ancora una volta oggetto di uno scatto fotografico molto particolare, e non è il risultato a colpire ma piuttosto il mezzo che è stato utilizzato per ottenerlo. L'immagine in testata ne è la testimonianza e risale a fine agosto. A condividerla è stata Brett Denevi, una delle scienziate del Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (APL) impegnata nell'analisi delle immagini catturate dal Lunar Reconaissance Orbiter, anche noto con la sigla LRO.

Eppure qualcuno potrebbe obiettare che l'orbiter in questione non sia nato a tal scopo, e in effetti l'LRO è stato pensato per osservare la superficie lunare, e lo ha fatto molto bene in questi 12 anni! Ma il peso dell'anzianità comincia a farsi sentire e non tutte le strumentazioni di bordo sono completamente funzionali. I pannelli solari ad esempio, hanno perso molta della loro efficienza stando a quanto dichiarato da Denevi, perciò la realizzazione di questo scatto assume ancora più fascino vista in quest'ottica.

Ottenere l'immagine di Giove ha richiesto un certo impegno poiché è stato necessario girare l'orbiter verso il sistema solare esterno nel momento giusto, e non è così scontata come operazione. E' stata poi condivisa una versione ad alto contrasto, grazie alla quale possono essere localizzate quattro delle lune che orbitano attorno al gigante gassoso.