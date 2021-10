Starship SN20, la nave stellare supera con successo il test criogenico

Il 30 settembre Starship SN20 ha eseguito il primo test criogenico, di particolare importanza se pensiamo che il modello in questione è quello che sarà utilizzato per il primo volo orbitale. Si tratta di una prova di routine ma che nel caso specifico ha evidenziato alcune stranezze come vedremo a breve. Ma poi è arrivata la buona notizia dallo stesso Elon Musk, tutto il procedimento si è svolto nel migliore dei modi e la prova è stata superata con successo!

SpaceX ha iniziato a caricare il razzo con azoto liquido. I suoi serbatoi LOx (in basso) e CH4 (in alto) sono stati quindi riempiti lentamente a circa il 30-50% del loro volume completo nell'ora successiva. SpaceX ha poi parzialmente svuotato il serbatoio del metano, ma ha riempito ulteriormente il serbatoio LOx prima di lasciarlo pieno per più di due ore, rabboccandolo occasionalmente con azoto liquido fresco. Dopo 4 ore circa dall'inizio del processo sono stati visti alcuni sfiati degni di nota, come evidenziato da NASASpaceFlight.