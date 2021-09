Anche per le tecnologie che l'uomo ha inviato su Marte è arrivato il momento di prendersi una pausa, forzata potremmo dire, poiché siamo entrati in quel particolare periodo che si verifica con cadenza biennale ed è noto con il nome di congiunzione solare di Marte.

Lo avevamo anticipato in più occasioni nelle precedenti notizie riguardanti il pianeta rosso e il momento è arrivato, non solo per le tecnologie NASA ma anche per quelle cinesi che quest'anno si sono unite con successo allo studio della geologia marziana.

Per le prossime due settimane la Terra e Marte si troveranno ai lati opposti del Sole e non è tutto. La nostra stella espelle gas caldo e ionizzato dalla sua corona, il quale si estende nello spazio complicando ulteriormente le cose. Durante la congiunzione solare questo gas può interferire con i segnali radio e nel caso in cui gli ingegneri cercassero di comunicare con i veicoli spaziali su Marte l'operazione potrebbe non andare a buon fine, con il rischio di causare comportamenti imprevisti e anomali. L'obiettivo è evitare tutto questo per l'incolumità dei mezzi.

Dunque tutto ciò che abbiamo inviato su Marte entrerà in una sorta di stand-by almeno fino al 16 ottobre. Se per lander e rover cinesi non abbiamo indicazioni precise, sappiamo che la NASA ha predisposto una serie di comandi per i suoi mezzi, perlopiù a fini di mantenimento e comunicazione del proprio stato, ma non mancheranno alcune semplici operazioni scientifiche.

Perseverance ad esempio si è parcheggiato in una location considerata ottimale, compresa tra alcune dune e uno sperone roccioso nell'ultima area esplorata. Ecco la foto satellitare della zona e uno dei più recenti scatti effettuati dal rover nel suo nuovo luogo di riposo.