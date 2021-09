Landsat 9 in orbita: il satellite NASA studierà la Terra e i cambiamenti climatici

La Terra ha un osservatore d'eccezione completamente nuovo, e fondamentale per il monitoraggio del suo territorio: si chiama Landsat 9, versione aggiornata del modello precedente - Landsat 8, come era facile intuire - che anche Google aveva sfruttato in passato per fornire agli utenti immagini del pianeta più dettagliate e nitide senza nuvole. Il razzo Atlas V della United Launch Alliance con il satellite a bordo è stato lanciato con successo un paio di giorni fa alle 14:12 EDT (20:12 in Italia) dal Complex 3E presso la Vandenberg Space Force Base in California. I primi segnali sono stati recepiti a Terra dalla stazione delle Svalbard.

Gli USA, assieme ai partner internazionali, utilizzeranno i dati raccolti da Landsat 9 e la ricchissima banca dati acquisita negli anni (il primo satellite Landsat risale al 1972) per studiare il nostro pianeta e la sua evoluzione nel tempo, l'uso del suolo, le foreste, i ghiacciai e i cambiamenti climatici. "Landsat 9 fornirà dati e immagini per aiutare a prendere decisioni basate scientificamente su questioni chiave come l'uso dell'acqua, l'impatto degli incendi, il degrado della barriera corallina, il ritiro dei ghiacciai e dei banchi di ghiaccio e la deforestazione tropicale", ha spiegato il Segretario degli Interni degli Stati Uniti Deb Haaland.