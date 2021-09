Metano dalla CO2: la reazione dalle enormi implicazioni per Marte e per la Terra

La reazione di Sabatier come strumento che permetterà ai primi esploratori di Marte di ridurre in modo considerevole il quantitativo di carburante da trasportare per i viaggio di ritorno: un gruppo di ricercatori dell'università di Cincinnati guidato dal professore Jingjie Wu sta sviluppando un reattore che permetta di convertire l'anidride carbonica, di cui l'atmosfera marziana è molto ricca, in metano che potrà essere bruciato dai razzi per il rientro. I ricercatori stimano che in questo modo sarà possibile produrre in loco fino al 50% del carburante necessario al viaggio di ritorno.

Non è la prima volta che la reazione, chiamata così in nome del chimico francese Paul Sabatier che la scoprì, viene applicata in ambito aerospaziale: in effetti viene usato già da tempo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per riciclare la CO2 prodotta dagli astronauti che la abitano. I ricercatori stanno testando diversi materiali per capire se è possibile incrementare l'efficienza della reazione: al vaglio ci sono anche degli strati di grafene il cui spessore è appena nell'ordine dei nanometri.